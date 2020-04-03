В пятницу, 3 апреля, в Днепр эвакуировали несколько больных и травмированных бойцов из зоны ООС.

Украинских защитников доставили в городской военный госпиталь. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

Она отметила, что эвакуированных тщательно проверят на признаки коронавирусной инфекции. Ни у кого из бойцов пневмония не была диагностирована.

В Днепр срочно эвакуировали раненых бойцов из зоны ООС MediaPort

По словам Губы, за трое суток четверо днепрян получили ранения различной степени, все они находятся в сознании, один получил травму.

"Раненые солнышки эвакуированы из района ООС в Харьковский военный клинический центр. Травмированное солнышко наша "скорая" везет в Днепр в гражданскую больницу по направлению эвакуации. Еще заказала "скорую" на эвакуацию солнышка с травмой глаза, наша "скорая" приняла у военных медиков на границе с Донецкой областью, требуется хирургическое вмешательство наших специалистов на высшем уровне", – добавила советник.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Днепре медсестра областной клинической больницы имени Мечникова покинула дом ради спасения тяжелых пациентов.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!