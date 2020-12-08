В больнице на Днепропетровщине объяснились за инцидент с полуголым мужчиной в 'скорой'

Заведующий отделением для больных коронавирусом в Никополе Днепропетровской области Александр Саморуков прокомментировал инцидент, случившийся там накануне с полуголым мужчиной в машине скорой помощи.

Он пообещал, что человек, который допустил такое обращение с пациентом, будет немедленно уволен, сообщили на странице общественной организации "Прихист" в Facebook.

Саморуков уточнил, что пострадавший мужчина был доставлен в больницу, прошел лечение и получил негативный результат теста на коронавирус. У него была двусторонняя пневмония.

"Таких пациентов перевозят для лечения по месту жительства. У мужчины были все вещи, одежда, пакеты с лекарствами... Далее действия работницы больницы я комментировать не могу, потому что это нонсенс, также не может обычными словами прокомментировать действия младшего персонала и врач", – сказал завотделения.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, волонтер показал, как полуголого мужчину вывозили из больницы для больных COVID-19 в Никополе Днепропетровской области. На записи видно, что пациента загружают в автомобиль скорой помощи. При этом на нем надеты только тонкая майка, памперс и домашние тапки