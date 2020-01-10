"Умоляем! Помогите!" В Украине забили тревогу из-за еще одной "дороги смерти". Фото

Жители Никопольского района Днепропетровской области пытаются привлечь внимание руководства Укравтодора и Министерства инфраструктуры Украины из-за аварийного состояния трассы Н-23.

Дорога национального значения полностью разрушена, проезд по ней очень затруднен, а во время снегопадов движение всегда "стоит". Обращение местных жителей и водителей опубликовали на странице гражданской организации "Майдан Сичеслав-Днепр" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Люди неоднократно просили выполнить капитальный ремонт трассы, однако безрезультатно.

facebook.com/msdniprocom

"По данным одного из сайтов отзывов о состоянии автодорог, трасса Н-23 набирает всего 1.4 звезды из пяти возможных, а это значит, что она крайне неудовлетворительная, для сравнения печально известная Никопольская трасса Р-73 имеет 1.8 звезды, но Р-73 трасса регионального значения, а Н-23 национальная", – отмечают в сообщении.

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

facebook.com/msdniprocom

Ранее OBOZREVATEL писал, что из-за состояния дороги Николаев – Кривой Рог "скорая" восемь часов везла мужчину с инсультом. Кроме того, жители Николаевской области ждут машину скорой помощи не менее двух часов.

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