"Убирать не буду - боюсь!" В Днепре клиентов шаурмичной кормили тараканами

В одной из шаурмичных Днепра обнаружили свободно бегающих по тарелкам с едой тараканов.

Грубое нарушение санитарных норм было замечено в киоске с шаурмой возле торгового центра "Нагорка". Об этом сообщили в telegram-канале "Х**вый Днепр".

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На просьбу клиента убрать тараканов с прилавка повар ответила, что не будет этого делать, так как сама их боится. После ухода покупателя шаурмичная продолжила работу в прежнем режиме.

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