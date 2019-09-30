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30 сентября • обновлено в 19:04
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"Убирать не буду - боюсь!" В Днепре клиентов шаурмичной кормили тараканами

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В одной из шаурмичных Днепра обнаружили свободно бегающих по тарелкам с едой тараканов.

Грубое нарушение санитарных норм было замечено в киоске с шаурмой возле торгового центра "Нагорка". Об этом сообщили в telegram-канале "Х**вый Днепр".

В Днепре клиентов шаурмичной кормили тараканами

В Днепре клиентов шаурмичной кормили тараканами

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На просьбу клиента убрать тараканов с прилавка повар ответила, что не будет этого делать, так как сама их боится. После ухода покупателя шаурмичная продолжила работу в прежнем режиме.

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Место
Украина Днепр
Теги
нарушения питание
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