У Филатова объяснили причину подорожания проезда в Днепре

В Днепре с 3 августа запланировано подорожание проезда в электротранспорте. Но пока это действие отложили из-за решения суда.

По словам заместителя мэра Михаила Лысенко, в городе появилось большое количество новых троллейбусов, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события.

"У нас было огромное желание, чтобы в городе увеличилось количество электротранспорта. За последнее время в Днепре появилось более 50 новых троллейбусов. Также мы дополнительно приобрели трамваи из Германии, которые скоро выйдут на маршруты", – рассказал Лысенко.

Подорожание проезда

Он отметил, что в КП "Днепровский электротранспорт" не хватает работников:

"В связи с тем, что у нас увеличивается количество электротранспорта, расход электроэнергии становится больше. Также нужно больше водителей на маршруты, кондукторов, дополнительные линии, которые надо обслуживать. Поэтому мы вынуждены поднять стоимость проезда в электротранспорте", – подчеркнул заммэра.

Михаил Лысенко

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре отменили подорожание проезда в электротранспорте: решение суда.

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