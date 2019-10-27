Сырость и туман: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В Днепре ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Так, синоптики прогнозируют на территории области туман. Видимость - 200-400 метров, а уровень опасности желтый. Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода в Днепре Яндекс

Понедельник, 28 октября, пройдет без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима ворвется в Украину лишь с 12 декабря, в первые дни этого месяца морозов не ожидается.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся