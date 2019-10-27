Главная Новости
27 октября • обновлено в 11:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Сырость и туман: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

209 Читать материал на украинском

В Днепре ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Так, синоптики прогнозируют на территории области туман. Видимость - 200-400 метров, а уровень опасности желтый. Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Новости
Будут сюрпризы: синоптики дали холодный прогноз по Украине

Погода в Днепре

Погода в Днепре

Яндекс

Понедельник, 28 октября, пройдет без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима ворвется в Украину лишь с 12 декабря, в первые дни этого месяца морозов не ожидается.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Днепр
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel