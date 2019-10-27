Сырость и туман: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В Днепре ожидается резкое ухудшение погодных условий.
Так, синоптики прогнозируют на территории области туман. Видимость - 200-400 метров, а уровень опасности желтый. Об этом сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода в Днепре
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Понедельник, 28 октября, пройдет без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем - 12-17 градусов тепла.
Как сообщал OBOZREVATEL, настоящая зима ворвется в Украину лишь с 12 декабря, в первые дни этого месяца морозов не ожидается.
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