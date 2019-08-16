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Судьба карусели возле ЦУМа в Днепре: горсовет озвучил решение

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В Днепре создали петицию, в которой призывают демонтировать карусель возле ЦУМа и установить вместо нее фонтан.

Так, петиция набрала необходимое количество голосов. В связи с этим, юристы, экономисты и архитекторы обсудили вынесение вопроса на сессию городского совета, сообщает Dnepr.info

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Карусель возле ЦУМа в Днепре

Карусель возле ЦУМа в Днепре

По словам Александра Шикуленко, заммэра Днепра, установка фонтана обойдется в крупную сумму денег. Но вскоре на этом месте будут выводить выход для метро, поэтому фонтан в любом случае придется убрать.

Кроме этого, главный архитектор Днепра Дмитрий Волик заявил, что петиция рабочей группе понравилась и они готовы пригласить ее автора на дальнейшее обсуждение судьбы центральной площади города.

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Отметим, что фонтан, возможно, появится, но в другом месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета начали инвентаризацию маршруток.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЦУМ
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