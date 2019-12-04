"Стучалась в двери": в Днепре маршрутчик жестко унизил женщину

В Днепре 3 декабря водитель маршрутки отказал в проезде пенсионерке, демонстративно захлопнув перед ней дверь и оставив ее мерзнуть на улице.

Инцидент произошел на маршруте № 127. Об этом стало известно в Facebook-сообществе "12 Квартал Днепра".

В Днепре маршрутчик жестко унизил женщину Новости Пензы

Известно, что перед посадкой пожилая женщина спросила у водителя, есть ли у нее возможность воспользоваться льготой. В ответ шофер захлопнул перед ней дверь. Еще некоторое время пенсионерка стучалась в окно, однако мужчина был неумолим. За нее заступились другие пассажиры, но и это не помогло – бабушка осталась на морозе.

"Пожилая женщина так и осталась стоять на остановке. Она – льготница, пенсионерка. А в элитных автобусах 127-го маршрута для такой категории населения мест нет. Альтернатива 127 маршрутке – троллейбус № 9. Но он так редко и непредсказуемо ходит, что рассчитывать на него не приходится. Вот и получается, что в маршрутку пенсионеров не берут, троллейбуса нет. Поэтому стой, бабушка, на морозе в снегу на остановке и жди милости", – поделилась очевидица.

В Днепре маршрутчик жестко унизил женщину Facebook-сообщество "12 Квартал Днепра"

Как отметили многие днепряне, подобные случаи на этом маршруте – не в диковинку.

"Водитель этого автобуса проехал мимо ДНУ сегодня, все студенты и другие пассажиры ожидали следующую маршрутку час при -4°С. Спасибо за "большое" количество машин на данном маршруте", – обратилась участница сообщества.

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