Страшно детям и взрослым: жители Днепра массово жалуются на петарды

Вместе с новогодними праздниками приходит опасность. Ежегодно, в конце декабря, на улицах города взрывают петарды.

Почему днепрянам страшно и чем опасно небольшое взрывное устройство – расскажет OBOZREVATEL.

Днепряне жалуются на петарды censor.net

Пиротехника намного опаснее, чем думают дети. Взрывное изделие небольшой мощности может не только напугать громким и резким хлопком, но и нанести вред человеку или животному.

Многие днепряне жалуются на постоянные взрывы во дворах по вечерам:

Facebook: Левобережный 3 | Днепр Скриншот

Жители Днепра акцентируют: взрывные изделия не только пугают животных, но и беспокоят взрослых, у которых под ногами часто оказываются петарды.

Facebook: Левобережный 3 | Днепр Скриншот

Facebook: Левобережный 3 | Днепр Скриншот

К сожалению, несовершеннолетним до сих пор продают петарды в городских ларьках. К слову, данная деятельность незаконна как стороны продавца, так и для покупателя.

Радиус действия взрыва наиболее мощных петард, разрешенных к свободной продаже, составляет несколько сантиметров, что приводит к тяжелым повреждениям конечностей (вплоть до отрыва) при взрыве петарды в руках. Действие наиболее мощных петард наблюдается в радиусе около метра от точки подрыва: в этой зоне возможна контузия.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Киеве при взрыве в авто пострадали дети.

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