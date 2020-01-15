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15 января • обновлено в 06:16
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Алина Рашевская

Стабильный "плюс" и без осадков: появился прогноз погоды на 15 января в Днепре

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В среду, 15 января, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.

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Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от 0 до +2 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -3 до 0. Влажность воздуха составит 88-97%.

День обещает быть облачным. Осадков не ожидается. Рассвет наступит в 7:24, закат ожидается в 16:13.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что жителям Фарерских островов, расположенных между Данией и Норвегией, удалось запечатлеть на камеру странное природное явление – водопад наоборот. Капли воды собрались в вихрь, который "вьется" около скал.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
синоптик погода
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