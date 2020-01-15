Стабильный "плюс" и без осадков: появился прогноз погоды на 15 января в Днепре

В среду, 15 января, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Об этом сообщает Синоптик.

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от 0 до +2 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -3 до 0. Влажность воздуха составит 88-97%.

День обещает быть облачным. Осадков не ожидается. Рассвет наступит в 7:24, закат ожидается в 16:13.

Скриншот Синоптик

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