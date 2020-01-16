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16 января • обновлено в 13:05
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Максим Пяточкин

Советник премьера Юрий Голик показал, какие дороги будут отремонтированы в 2020 году

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Кабинет министров утвердил стратегию ремонта автомобильных дорог на текущий год. Объем финансирования ремонтных работ больше, чем за весь прошлый год, сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"На сегодняшнем заседании Кабмина утвержден перечень дорог Укравтодора, которые будут ремонтироваться в этом году. Это только первый источник финансирования дорог Укравтодора, будут еще два, над которыми работаем прямо сейчас. Уже в этом первом "транше" объем финансирования больше, чем за весь прошлый год", – подчеркнул Голик, передает koma.life.

Карта

Карта

Правительство поставило амбициозную цель отремонтировать 4 000 км автомобильных трасс государственного, местного и территориального значения. В Дорожном фонде на 2020 год заложено более 66 млрд гривен, из которых 31,5 млрд – это бюджетные средства, еще 20,5 млрд – средства от международных организаций.

Ремонт дорог

Ремонт дорог

UBR

Голик отдельно поздравил Днепропетровскую область. "После нескольких лет, когда Укравтодор область не замечал и финансировал ее по остаточному принципу, в этом году уже есть финансирование на ремонт следующих дорог: Объездная Днепра, Днепр – Решетиловка, Днепр – Никополь, Днепр – Кривой Рог и Кропивницкий – Кривой Рог", – рассказал он.

Юрий Голик

Юрий Голик

Информатор

По словам советника главы правительства, это далеко не весь объем работ, который планируют выполнить в текущем году.

"Будет еще больше. Техническая и процедурная работа над каждой дорогой уже идет полным ходом", – заверил он.

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Автор
Максим Пяточкин
Место
Украина Днепр
Тег
ремонт и строительство дорог
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