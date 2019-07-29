Сильные порывы ветра: прогноз погоды в Днепре на 30 и 31 июля

В Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии объявили штормовое предупреждение.

В Днепре и области с 29 июля по 5 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днепрянам стоит ожидать кратковременный дождь с грозой, сообщили в ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Погода в Днепре Народна правда

Во вторник, 30 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, а местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы достигнет 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-21 градусов, а днем 27-32 градусов.

31 июля пройдет без существенных осадков. Ветер северный, 7-12 м/с, а днем местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-21 градус, а днем 25-30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики рассказали, где ждать дождей.

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