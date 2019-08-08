Шум в ночное время в Днепре: куда жаловаться горожанам

В Днепре борются с шумом в ночное время, который мешает горожанам.

За последние полтора месяца проверили 16 заведений на превышение шума. В пяти заведениях зафиксировано превышение санитарной нормы для ночного время. На нарушителей полиция составила протоколы, сообщили в пресс-службе Днепровского городского совета.

"Если у горожан есть жалобы на громкую музыку в ночное время, инспекция по благоустройству горсовета комиссионно сделает замеры шума. Это происходит в доме заявителя и на прилегающей территории. Если действительно есть превышение по санитарным нормам, то принимают соответствующие меры к нарушителям", – рассказал Александр Николаенко, заместитель начальника инспекции по благоустройству горсовета.

Шум в ночное время Большой Киев

Пожаловаться на мешающий шум можно следующим образом:

Позвонить в инспекцию по телефонам: 756-98-86, 756-98-89. Или обратиться на горячую линию для обращения граждан: (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096 ) 732-12-12, (073) 732-12-12.

Как сообщал OBOZREVATEL, борьба с шумом в Днепре продолжается: какие изменения ждут горожан.

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