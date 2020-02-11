Штормовой ветер и снег: синоптики уточнили прогноз погоды на 11 февраля в Днепре

Во вторник, 11 февраля, весь день в Днепре будет облачным.
Утренний сильный дождь со снегом днем ослабнет и еще до наступления вечера закончится, сообщает Синоптик.
Прогноз погоды
Информатор
Прогнозируется усиление скорости ветра до 15-24 м/с. Температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +2 градусов, ночью -2...-1 градусов.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине во вторник, 11 февраля, прогнозируется настоящая буря. Так, в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
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