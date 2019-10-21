Семь районов Днепра останутся без света: адреса

Во вторник, 22 октября, в семи районах Днепра не будет света.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат по таким адресам:
Отключение света в Днепре 22 октября
Укринформ
Центральный район:
просп. Дмитрия Яворницкого, 65;
ул. Короленко, 1.
Шевченковский район:
ул. Василия Кука;
пер. Привлекательный;
ул. Антина Синявского, 172 — 234д;
ул. Семена Скляренко.
Соборный район:
ул. Салтыкова-Щедрина;
ул. Залюбовского;
ул. Паустовского;
ул. Загребельного;
ул. Чехова;
ул. Набережная Победы, 11а, 13, 86д, 92;
ул. Чонгарская, 5 — 23;
ул. Сирко, 9 — 15а;
ул. Кольцовая, 2 — 22, 5 — 27;
ул. Скалистая, 5 — 9, 6 — 12;
ул. Мандрыковская, 163.
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Айвазовского, 1 — 3, 2;
ул. Волочаевская, 1 — 7;
ул. Голубовская, 1 — 9, 2 — 10;
ул. Яна Гуса, 6 — 82, 9 — 97а;
ул. Заводская, 1 — 7, 2 — 12;
ул. Портовая, 2 — 4, 18 — 28;
пер. Портовый, 1, 2 -4;
ул. Обходная, 2 — 4, 5;
пер. Обходной, 1 — 7, 4 — 6;
ул. Халтурина, 1 — 15, 2 — 12;
ул. Иркутская, 32 — 58, 35 — 67;
просп. Слобожанский, 40а, 42;
ул. Кожемяки, 1, 3, 9, 17.
Чечеловский район:
ул. Русановска, 54 — 142, 75 — 139;
пер. Сечевой, 14, 16;
ул. Кронштадтская, 10 — 28, 11 — 25;
ул. Голубиная, 1 — 15, 2 — 30;
ул. Извилистая, 13 — 43, 20 — 60;
ул. Философская, 16;
ул. Надежды Алексеенко, 5, 6 — 14, 9;
Озерный спуск, 5, 7, 12;
пер. Голубиный, 3 — 9, 4 — 6;
пер. Извилистый, 1 — 5, 2 — 4;
пер. Игнатьева, 1 — 5, 2 — 4.
Новокодакский район:
ул. Гранитная, 9, 12 — 16;
ул. Карьерная, 3 — 39, 4 — 30;
пер. Карьерный, 11 — 19, 12 — 14, 36, 38;
ул. Южная, 3 — 33, 4 — 32;
ул. Панаса Мирного, 3 — 7, 11 — 31;
ул. Строевая, 1 — 5;
ул. Рыжкова, 2 — 6, 8 — 14;
ул. Ткаченко, 2, 4, 8;
ул. Рыльского, 1 — 15, 2 — 38;
ул. Электрическая, 2 — 20, 7;
ул. Шмидта, 1а — 23, 2 — 68.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра изменилось дорожное движение. Маршрутки и автобусы будут курсировать по новому маршруту.
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