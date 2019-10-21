Семь районов Днепра останутся без света: адреса

Во вторник, 22 октября, в семи районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

Отключение света в Днепре 22 октября Укринформ

Центральный район:

просп. Дмитрия Яворницкого, 65;

ул. Короленко, 1.

Шевченковский район:

ул. Василия Кука;

пер. Привлекательный;

ул. Антина Синявского, 172 — 234д;

ул. Семена Скляренко.

Соборный район:

ул. Салтыкова-Щедрина;

ул. Залюбовского;

ул. Паустовского;

ул. Загребельного;

ул. Чехова;

ул. Набережная Победы, 11а, 13, 86д, 92;

ул. Чонгарская, 5 — 23;

ул. Сирко, 9 — 15а;

ул. Кольцовая, 2 — 22, 5 — 27;

ул. Скалистая, 5 — 9, 6 — 12;

ул. Мандрыковская, 163.

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Айвазовского, 1 — 3, 2;

ул. Волочаевская, 1 — 7;

ул. Голубовская, 1 — 9, 2 — 10;

ул. Яна Гуса, 6 — 82, 9 — 97а;

ул. Заводская, 1 — 7, 2 — 12;

ул. Портовая, 2 — 4, 18 — 28;

пер. Портовый, 1, 2 -4;

ул. Обходная, 2 — 4, 5;

пер. Обходной, 1 — 7, 4 — 6;

ул. Халтурина, 1 — 15, 2 — 12;

ул. Иркутская, 32 — 58, 35 — 67;

просп. Слобожанский, 40а, 42;

ул. Кожемяки, 1, 3, 9, 17.

Чечеловский район:

ул. Русановска, 54 — 142, 75 — 139;

пер. Сечевой, 14, 16;

ул. Кронштадтская, 10 — 28, 11 — 25;

ул. Голубиная, 1 — 15, 2 — 30;

ул. Извилистая, 13 — 43, 20 — 60;

ул. Философская, 16;

ул. Надежды Алексеенко, 5, 6 — 14, 9;

Озерный спуск, 5, 7, 12;

пер. Голубиный, 3 — 9, 4 — 6;

пер. Извилистый, 1 — 5, 2 — 4;

пер. Игнатьева, 1 — 5, 2 — 4.

Новокодакский район:

ул. Гранитная, 9, 12 — 16;

ул. Карьерная, 3 — 39, 4 — 30;

пер. Карьерный, 11 — 19, 12 — 14, 36, 38;

ул. Южная, 3 — 33, 4 — 32;

ул. Панаса Мирного, 3 — 7, 11 — 31;

ул. Строевая, 1 — 5;

ул. Рыжкова, 2 — 6, 8 — 14;

ул. Ткаченко, 2, 4, 8;

ул. Рыльского, 1 — 15, 2 — 38;

ул. Электрическая, 2 — 20, 7;

ул. Шмидта, 1а — 23, 2 — 68.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра изменилось дорожное движение. Маршрутки и автобусы будут курсировать по новому маршруту.

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