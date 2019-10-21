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21 октября • обновлено в 14:15
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Семь районов Днепра останутся без света: адреса

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Во вторник, 22 октября, в семи районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Свет отключат по таким адресам:

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Отключение света в Днепре 22 октября

Отключение света в Днепре 22 октября

Укринформ

Центральный район:

  • просп. Дмитрия Яворницкого, 65;

  • ул. Короленко, 1.

Шевченковский район:

  • ул. Василия Кука;

  • пер. Привлекательный;

  • ул. Антина Синявского, 172 — 234д;

  • ул. Семена Скляренко.

Соборный район:

  • ул. Салтыкова-Щедрина;

  • ул. Залюбовского;

  • ул. Паустовского;

  • ул. Загребельного;

  • ул. Чехова;

  • ул. Набережная Победы, 11а, 13, 86д, 92;

  • ул. Чонгарская, 5 — 23;

  • ул. Сирко, 9 — 15а;

  • ул. Кольцовая, 2 — 22, 5 — 27;

  • ул. Скалистая, 5 — 9, 6 — 12;

  • ул. Мандрыковская, 163.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Айвазовского, 1 — 3, 2;

  • ул. Волочаевская, 1 — 7;

  • ул. Голубовская, 1 — 9, 2 — 10;

  • ул. Яна Гуса, 6 — 82, 9 — 97а;

  • ул. Заводская, 1 — 7, 2 — 12;

  • ул. Портовая, 2 — 4, 18 — 28;

  • пер. Портовый, 1, 2 -4;

  • ул. Обходная, 2 — 4, 5;

  • пер. Обходной, 1 — 7, 4 — 6;

  • ул. Халтурина, 1 — 15, 2 — 12;

  • ул. Иркутская, 32 — 58, 35 — 67;

  • просп. Слобожанский, 40а, 42;

  • ул. Кожемяки, 1, 3, 9, 17.

Чечеловский район:

  • ул. Русановска, 54 — 142, 75 — 139;

  • пер. Сечевой, 14, 16;

  • ул. Кронштадтская, 10 — 28, 11 — 25;

  • ул. Голубиная, 1 — 15, 2 — 30;

  • ул. Извилистая, 13 — 43, 20 — 60;

  • ул. Философская, 16;

  • ул. Надежды Алексеенко, 5, 6 — 14, 9;

  • Озерный спуск, 5, 7, 12;

  • пер. Голубиный, 3 — 9, 4 — 6;

  • пер. Извилистый, 1 — 5, 2 — 4;

  • пер. Игнатьева, 1 — 5, 2 — 4.

Новокодакский район:

  • ул. Гранитная, 9, 12 — 16;

  • ул. Карьерная, 3 — 39, 4 — 30;

  • пер. Карьерный, 11 — 19, 12 — 14, 36, 38;

  • ул. Южная, 3 — 33, 4 — 32;

  • ул. Панаса Мирного, 3 — 7, 11 — 31;

  • ул. Строевая, 1 — 5;

  • ул. Рыжкова, 2 — 6, 8 — 14;

  • ул. Ткаченко, 2, 4, 8;

  • ул. Рыльского, 1 — 15, 2 — 38;

  • ул. Электрическая, 2 — 20, 7;

  • ул. Шмидта, 1а — 23, 2 — 68.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в центре Днепра изменилось дорожное движение. Маршрутки и автобусы будут курсировать по новому маршруту.

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Место
Украина Днепр
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