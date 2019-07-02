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Сдержал обещание: мэр Днепра подарил торт выпускникам за добродушный поступок

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В Днепре выпускники школы №66 пожертвовали выпускным и отдали деньги на операцию своего однокласснику Дмитрию Антоненко.

Школьник нырнул в реку и сломал шею. Одноклассники приняли решение перевести собранные на выпускной деньги на лечение Димы. Об этом сообщает 34 канал.

Узнав о трагичной истории и добром поступке школьников, мэр Днепра Борис Филатов пообещал оплатить лечение школьнику и подарить выпускникам большой торт. Свое обещание он выполнил.

Борис Филатов

Борис Филатов

Днепр Час

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Городской голова подарил детям 12-килограммовый торт, на котором было написано: "Дякую за чуйність. Ви — чудові".

Торт выпускникам

Торт выпускникам

34 канал

Также мэр выделил деньги из городского бюджета на лечение парня.

Отметим, что выпускной ребята все-таки отметили, но скромно. Сценарий написали сами, а после ограничились чаепитием в столовой.

Сейчас пострадавший Дима лечится на Львовщине и, вероятно, скоро пойдет на поправку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Филатов пообещал решить проблему эксцентричной пользовательницы Instagram.

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Персона
Борис Филатов
Место
УкраинаДнепр
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