Рулон туалетной бумаги в месяц и одно пальто на 7 лет: что может позволить себе житель Днепра на прожиточный минимум

Практически в каждой стране есть такое понятие, как потребительская корзина.

Это утвержденный на государственном уровне перечень товаров и услуг, который, по мнению властей, соответствует минимальным потребностям среднестатистического украинца на год жизни. Этот перечень равен прожиточному минимуму и минимальной пенсии.

OBOZREVATEL решил узнать, что входит в потребительскую корзину украинца и сравнить с условиями в других странах.

Прожиточный минимум в Украине - один из самых низких в Европе

В начале озвучим действующие государственные социальные стандарты, от которых далее будем отталкиваться:

Прожиточный минимум в Украине:

для трудоспособного населения - 2007 гривен;

для нетрудоспособного - 1564 гривны;

минимальная пенсия в Украине - 1564 гривны;

Прожиточный минимум – это и есть стоимостная оценка потребительской корзины, содержащей минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения и жизнедеятельности.

К примеру: украинский пенсионер, по мнению государственных властей, должен хорошо питаться, оплачивать коммунальные услуги, полностью обеспечивать себя одеждой, обувью и лекарствами на 1564 гривны в месяц. Правда, где найти магазины с такими ценами - в документе не указано.

Если же смотреть правде в глаза – то даже при минимальной зарплате в 4173 гривны – обеспечить себя всем необходимым практически нереально. Что уже говорить об отдыхе и серьезных покупках.

Дети останутся без сладкого

Так, к примеру, согласно постановлению Кабмина, пенсионер может позволить себе купить одну куртку раз в 5 лет, 1 плавки на 10 лет и четверо трусов на 2 года. Также Кабмин уверен, что одной бритвы мужчине-пенсионеру на 3 года - предостаточно, а 340 грамм макарон в месяц – очень даже норма.

Мужчинам трудоспособного возраста повезло не больше: им достаточно одной пары джинсовых штанов и одного свитера на 3 года, 6 пар трусов на 1,5 года и одной пары спортивной обуви на 3 года.

Казалось бы – женщины те еще любительницы обширного гардероба. Но по мнению руководствующей цепи - одного пальто и двух платьев на 7 лет - достаточно, а одной пары домашних тапочек на 3 года – с головой.

И пока у чиновников миллионы долларов на банковских счетах – разберем, что же входит в потребительскую корзину для среднестатистического украинского школьника: одна зимняя куртка на три года, один купальник (плавки) на 5 лет – для детей возрастной группы от 6 до 18 лет, одно платье на 2 года для девочек и один комплект школьной формы для ребенка на 1,5 года.

По данным той же продовольственной корзины, среднестатистический украинец может позволить себе культурно отдохнуть 1 раз в 2 месяца. А еще – купить целых 6 книг на год.

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Также с помощью продовольственной корзины мы узнали, что обычная украинская семья при минимальном доходе может позволить себе приобрести один нож раз в 10 лет (не расстраивайтесь – это на одного человека, так что можно и три); 1 настольную лампу, шкаф для одежды и письменный стол, которые должны прослужить по 25 лет, а также 1 махровое полотенце на одного члена семьи, которое стоит заменить на новое через 6 лет.

Потребительская корзина Украины проводит расчеты, отталкиваясь от цен на самые дешевые и некачественные товары. В то время, как в других странах в потребительскую корзину входят составляющие сегмента "средний+". Проще говоря, никто не думает о качестве: считают на основе самых дешевых продуктов питания и услуг.

Как за границей

По сравнению с потребительскими корзинами других стран - украинская выглядит просто нищенски. К примеру, в ряде стран Европы потребительская корзина включает в себя такие составляющие, как услуги салонов красоты и алкогольные напитки высокого качества, корм для питомцев и даже такси.

Во Франции уверены, что вино, жидкое мыло и средство для укладки волос – обязательные составляющие потребительской корзины. А в Великобритании считают, что шоколад, дорогие ликеры и компьютерные игры – важные составляющие в минимальных потребностях граждан своей страны.

В Украине же уверены, что 500 грамм шампуня на год и 1 рулон туалетной бумаги в месяц – достаточное количество для поддержания чистоты украинца.

В нашей стране прожиточный минимум для нетрудоспособного человека равен 62$, в США - 619$. В Польше - 103$, в Германии - 367$. Также немаловажно то, что в данных странах соотношение цена\количество\качество – намного выгоднее для гражданина страны.

Что можно приобрести на прожиточный минимум в Днепре

За 1564 гривны можно купить:

- 97 кг картофеля в супермаркете Днепра;

- 28 (900-граммовых) бутылок подсолнечного масла;

- 3,5 кг охлажденного филе лосося;

- 2 большие пачки подгузников;

- 1 зеркало в ванную комнату.

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