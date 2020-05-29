Главная Новости
29 мая • обновлено в 15:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Рухнувший мост на Днепропетровщине снесут окончательно: "Укравтодор" озвучил планы

1.9т
Читать материал на украинском

Государственное агентство автомобильных дорог Украины на месте рухнувшего моста в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области планируют построить новый.

Новый мост хотят построить в течение полугода, сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает "Интерфакс-Украина".

Рухнувший мост на Днепропетровщине снесут окончательно

Рухнувший мост на Днепропетровщине снесут окончательно

mil.gov.ua

"Понтонной переправой, надеюсь, мы будем пользоваться не более пяти-шести месяцев. За это время построим наш новый мост, потому что, согласно предварительному обследованию компаний, которые его обслуживали, мы уже не можем использовать существующие конструкции", – рассказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Он добавил, что это будет первый мост, построенный за время независимости Украины без перекрытия русла реки. Он будет возводиться с платформы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
София Ковнир
Персона
Александр Кубраков
Место
Украина Днепр
Тег
Укравтодор
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Жизнь города

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 811.

    Вылечились: 8934. Умерли: 679.

  • В мире заболели более 5,8 млн человек, погибли – более 359 тысяч.

  • Вирусолог предупредила о второй волне эпидемии COVID-19 в Украине.

  • В Украине есть эффективный препарат от СOVID-19: врач рассказала, почему им почти не лечат.

  • Украина прошла пик коронавируса: в НАНУ сделали обнадеживающий вывод.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги