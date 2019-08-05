Работает за еду: в музее Днепра появился необычный сотрудник. Фото

Коллектив Исторического музея имени Д. Яворинцкого в Днепре взял под опеку кота из приюта.

Ранее кот обитал на улице и был очень болен, когда его судьбой занялись волонтеры, сообщают в обществе защиты животных Верность в Facebook.

В историческом музее Днепра появился новый сотрудник 34.ua

"Кот Семен трудоустроился! Не всем же на диванах лежать! Теперь Сеня будет работать в Историческом музее, охранять фонды от крыс и мышей", — радуются волонтеры.

Кот Семен — новый любимец коллектива исторического музея Facebook общественной организации защиты животных "Верность"

Сообщается, что кот получил паспорт и все необходимые прививки.

Зоозащитники уверены, что животное оказалось в добрых руках и за него можно не переживать.

"Работники музея обещали ласкать и уважать, называть только Семеном Парфентичем", — сказано в сообщении приюта.

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