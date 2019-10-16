"Крик души!" Под Днепром родители "забыли" 9-летнего мальчика в больнице

В Каменском за 9-летним Пашей, которого госпитализировали в больницу с инфекционным заболеванием, уже более десяти дней присматривают сотрудники и пациенты медучреждения, так как его родители за это время ни разу не навестили больного ребенка.

Мальчик вынужден выживать в холодном помещении без игрушек и на диетической пище. Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Типичный Днепродзержинск".

В Каменском родители забыли ребенка в больнице РИА новости

"Сегодня выписывалась из 7 детской инфекционки, и то, что я услышала с утра, повергло меня в шок! 9-летний мальчик Паша из 18 палаты лежит уже 10 дней. Его за это время ни разу никто не проведал! Уточню - ребёнок воспитывается приёмной семьей в "доме семейного типа", то есть родители получают пособие. Медицинскому персоналу они ответили: "Он на государственном обеспечении", - рассказала автор публикации.

В отсутствие родителей забота о ребенке легла на плечи взрослых пациентов отделения. Общими усилиями они делают пребывание мальчика в учреждении как можно более комфортным.

"Паша поправляется, ему не хватает больничной диетической еды, у него нет игрушек, он 10 дней даже в окошко родных не увидел. Девочки из отделения покупают ему продукты, делают чаёк, потому как очень холодно. Мы помогли, чем смогли", - отметила участница сообщества.

В комментариях под постом неравнодушные горожане выразили намерение обратиться за помощью в социальные службы, а также договорились о сборе денег и предметов первой необходимости для мальчика.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре забили тревогу из-за опасной болезни. В одной из школ зафиксировали вспышку гепатита А. Инцидент произошел в школе №139.

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