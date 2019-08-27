Пустят ли детей Днепра в школу без прививок

Специалисты акцентируют: чаще всего от инфекционных заболеваний страдают именно дети.

Родители во всем мире разбились на два лагеря: одни прививают своих детей согласно утвержденному государственному календарю, а другие – отказываются прививать детей.

Зачем нужны прививки, пустят ли без них в школу и какие из них обязательные – OBOZREVATEL узнал у главного специалиста по детской иммунологии департамента здравоохранения ДнепрОГА Ирины Сычевой.

Дети быстро подвергаются инфекциям

"Вакцина есть и в ближайшее время в медицинских учреждениях Днепропетровской области появится еще 1,5 млн доз вакцин от кори. Все для того, чтобы предотвратить вспышки заболевания. Любой желающий может бесплатно привиться", - сообщила главный специалист по детской иммунологии ДнепрОГА Ирина Сычева.

Пустят ли в школу без прививок

Как рассказала иммунолог, ранее Верховный суд подтвердил, что сады и школы имеют право не допускать невакцинированных детей в образовательные учреждения. В МОН и МОЗ акцентируют: когда индивидуальный интерес противопоставляется общему интересу общества, то преимущество имеет общее благо на безопасность и охрану здоровья. Это решение - окончательное в деле, которое рассматривалось в судах различных инстанций еще с 2016 года, и не подлежит обжалованию.

"Юридически – школы Днепра не имеют права принимать на обучение детей без прививок. Если родители отказываются прививать своих детей - существует обучение на дому. Но подвергать опасности коллективный иммунитет – это огромный риск для других детей", - рассказала специалист.

Статья 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривает, что дети, которые не получили прививок по Национальному календарю, посещать учебные заведения не допускаются.

Какие прививки нужно сделать ребенку до школы

"Согласно календарю прививок, дети до 6 лет должны иметь прививки против гепатита В, туберкулеза, кори, паротита и краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции. В 6 лет детям делают ревакцинацию против дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита", - рассказала Ирина Сычева. Специалист добавила, что в Днепропетровской области дефицита вакцин нет.

Календарь прививок moz.gov.ua/

Если у ребенка есть противопоказания, ему предоставляется соответствующая справка на основании данных обязательного медицинского профилактического осмотра ребенка с участием врача педиатра и других врачей-специалистов. Решение о допуске таких детей в учреждения образования принимает комиссия врачей лечебно-профилактического учреждения.

"Детей, которые имеют противопоказания к прививкам, должен защищать коллективный иммунитет. Он формируется тогда, когда 95% людей в обществе вакцинированы. В таких условиях инфекции просто нет, где распространяться Вакцинируясь, вы не только защищаете свое здоровье и здоровье своего ребенка, но и приобщаетесь к формированию коллективного иммунитета", - акцентирует специалист Ирина Сычева.

По данным Центра общественного здоровья, в течение 31-й недели 2019 года корью заболели 287 человек (160 взрослых и 127 детей). К сожалению, смертность от кори также огорчает статистикой: в течение текущего года от кори умерли 18 человек из которых 16 – дети.

В связи с увеличением заболеваемости корью – в стране сняли все возрастные ограничения и сейчас бесплатно привиться могут не только дети, но и взрослые.

Как сообщают в Министерстве охраны здоровья, прививки против кори проводят уже более 50 лет, и за эти годы вакцины зарекомендовали себя как безопасный и эффективный способ профилактики. Именно благодаря вакцинации удалось снизить заболеваемость корью в десятки раз. Только с 2000 по 2016 годы смертность от кори снизилась на 79%, а это значит, что вакцины сохранили 20,3 млн детских жизней во всем мире. По меньшей мере в пяти регионах мира корь должна быть полностью искоренена до 2020 года - такую ​​стратегическую цель провозгласила ВОЗ.

Подавляющее большинство европейцев имеют все прививки КПК по календарю, поэтому в 42 из 53 стран Европы удалось остановить распространение кори. Проблемными остаются те страны, где уровень охвата прививками недостаточен. К сожалению, среди этих стран и Украина.

Риск отказа от вакцинации

Если невакцинированный ребенок заразится и переболеет корью, у него, конечно, сформируется природный иммунитет против этого заболевания. Однако корь имеет тяжелое течение и часто требует госпитализации. Больные корью долго остаются заразными, их нужно изолировать на длительное время. Инфекция может вызвать осложнения (пневмония, энцефалит), привести к инвалидности или смерти.

Вакцина КПК, как и любые медицинские препараты, может иметь побочные действия, однако риск осложнений после кори неизмеримо выше, чем риск проявлений после прививки.

С 1000 человек, заразившихся корью, 1 умирает, 1 заболевает энцефалитом, а 50 получают тяжелые осложнения, от которых страдают всю жизнь. В то же время случаи сложных реакций на вакцину случаются с меньшей вероятностью, чем один раз на миллион.

Статистика от МОЗ moz.gov.ua/

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