Проверь свой адрес: в Днепре отключат воду 17 июля

Прекращение водоснабжения в Днепре связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.

Воды не будет с 10:00 до 16:00, сообщили в коммунальном предприятии "Днепрводоканал".

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Отключение воды в Днепре Факты ICTV

Отключение запланировано по следующим адресам:

ул. Николая Михновского, 2, 3, 4, 11;

пр. Мира, 2, 2А, 6.

В предприятии рекомендуют заранее набрать необходимый запас воды на время отключения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе тысячи человек остались без воды и света.

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