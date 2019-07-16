Проверь свой адрес: в Днепре отключат воду 17 июля

Прекращение водоснабжения в Днепре связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.
Воды не будет с 10:00 до 16:00, сообщили в коммунальном предприятии "Днепрводоканал".
Отключение воды в Днепре
Факты ICTV
Отключение запланировано по следующим адресам:
ул. Николая Михновского, 2, 3, 4, 11;
пр. Мира, 2, 2А, 6.
В предприятии рекомендуют заранее набрать необходимый запас воды на время отключения.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе тысячи человек остались без воды и света.
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