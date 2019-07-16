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Проверь свой адрес: в Днепре отключат воду 17 июля

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Прекращение водоснабжения в Днепре связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на водопроводной сети.

Воды не будет с 10:00 до 16:00, сообщили в коммунальном предприятии "Днепрводоканал".

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Отключение воды в Днепре

Отключение воды в Днепре

Факты ICTV

Отключение запланировано по следующим адресам:

  • ул. Николая Михновского, 2, 3, 4, 11;

  • пр. Мира, 2, 2А, 6.

В предприятии рекомендуют заранее набрать необходимый запас воды на время отключения.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Донбассе тысячи человек остались без воды и света.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр авария ЖКХ
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