Привязали к кровати без воды и еды: в больнице под Днепром разгорелся скандал

В Днепропетровской области медики привязали пациента к кровати и не давали ни есть, ни пить. Такие издевательства пришлось пережить мужчине после операции.

Все произошло в Широковской районной больнице. Об этом говорится в сюжете НТН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

И благодаря свидетелю, который все снял на камеру и выложил кадры в интернет, ситуация изменилась. Но медики уверяют: они не издевались, а действовали в соответствии с инструкциями.

Денис, которого привязали врачи, попал на стационар из-за операции на на коленном суставе. Он подопечный Стародобровольского психоневрологического интерната и там его считают спокойный и дружелюбным человеком.

Мне звонил заведующий хирургии и говорил, что на нашего пациента жалуются, – сказал врач Стародобровольского психоневрологического интерната Михаил Ковалев.

Один из пациентов обвинил Дениса в агрессии за то, что тот украл кусок хлеба. Но руководитель Широковской районной больницы не видит никаких нарушений в том, что психически больного человека привязали к кровати.

В связи с его психиатрическим диагнозом (умственная отсталость, фаза обострения) была по протоколу Минзрава, который утвержден МОЗ, психиатрически больным для предотвращения травмирования себя и других была применена фиксация, – сказал руководитель Широковской районной больницы Александр Рак.

Но юристы ставят под сомнение законность этих действий: привязывать больного нужно только в тех случаях, когда он становится реально опасным.

Физические ограничение могут применяться специальным ремнями медназначения и только в тех случаях, если человек действительно может нанести ущерб или себе или другим, – говорит юрист Наталья Макаренко.

После того, как видео с привязанным пациентом появилось в Интернете – в ситуацию вмешались правоохранители: открыто уголовное производство.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!