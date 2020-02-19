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19 февраля • обновлено в 06:20
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Карина Бондаренко

Потеплеет до +9: синоптики дали прогноз погоды на 19 февраля в Днепре

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В среду, 19 февраля, в Днепре будет по-весеннему тепло и сухо.

На протяжении всего дня ожидается облачная погода. Осадки не прогнозируются, сообщает Синоптик.

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Потеплеет до +9: синоптики дали прогноз погоды на 19 февраля в Днепре

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от +3 до +9 градусов по Цельсию, ночью от +2 до +4 градусов. Влажность воздуха составит 77-94%. Ветер северо-западный, 3,4 м/с.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

ubr.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, синоптики предупредили, что вслед за теплой и бесснежной зимой идет еще более теплая и засушливая весна. И если так пойдет и дальше, то Украину ждет серьезный неурожай.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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