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26 марта • обновлено в 07:17
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Карина Бондаренко

Потеплеет до +15: синоптики порадовали прогнозом погоды в Днепре

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В пятницу, 26 марта, в Днепре будет тепло и солнечно.

По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.

Температура воздуха днем поднимется до +12...+15 градусов, ночью похолодает до -1...-3 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Погода в Украине 26 марта

Погода в Украине 26 марта

Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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