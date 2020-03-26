Потеплеет до +15: синоптики порадовали прогнозом погоды в Днепре

В пятницу, 26 марта, в Днепре будет тепло и солнечно.
По прогнозам синоптиков Укргидрометцентра, осадков в этот день не ожидается.
Температура воздуха днем поднимется до +12...+15 градусов, ночью похолодает до -1...-3 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с.
Погода в Украине 26 марта
Как сообщал OBOZREVATEL, погода в Украине в апреле обещает быть холодной и сырой. Тепло и солнце вернутся только в третьей декаде месяца.
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