Последний день года: синоптики дали прогноз погоды на 31 декабря

В Днепре во вторник, 31 декабря, будет облачно, ветренно и сыро.

Хмурое утро плавно перетечет в ясный день, а к вечеру небо снова окажется во власти облаков. Об этом сообщает Синоптик.

Вечером, возможно, пройдет дождь со снегом. Синоптики прогнозируют от +1 до -3 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура будет ощущаться намного ниже, чем реальные показатели.

Ветер в последний день года ускорится до 15-24 м/с. Водителей предупреждают быть осторожными: на дорогах – гололедица.

Ранее OBOZREVATEL писал, что последние дни декабря в Украине будут с ощутимым морозом. По стране ожидается температура воздуха ниже отметки нуля.

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