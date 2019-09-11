Погода в Днепре: синоптики предупредили об опасной жаре

В Днепре до конца недели объявили штормовое предупреждение.

Так, на территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Прогноз погоды Народна Правда

Синоптики прогнозируют малооблачные дни без осадков.

В среду, 11 сентября, ожидается восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 10-15 градусов, а днем - 25-30 градусов. По городу ночью температура воздуха опустится до 11-13 градусов, а днем поднимется до 27-29 градусов.

Четверг, 12 сентября, пройдет без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем - 26-31 градусов.

В пятницу, 13 сентября, синоптики прогнозируют ветер переменный напрвлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 11-16 градусов, днем поднимется до 25-30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Синоптики уточнили прогноз погоды.

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