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11 сентября • обновлено в 11:12
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Погода в Днепре: синоптики предупредили об опасной жаре

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В Днепре до конца недели объявили штормовое предупреждение.

Так, на территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды

Прогноз погоды

Народна Правда

Синоптики прогнозируют малооблачные дни без осадков.

В среду, 11 сентября, ожидается восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит 10-15 градусов, а днем - 25-30 градусов. По городу ночью температура воздуха опустится до 11-13 градусов, а днем поднимется до 27-29 градусов.

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Четверг, 12 сентября, пройдет без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов, днем - 26-31 градусов.

В пятницу, 13 сентября, синоптики прогнозируют ветер переменный напрвлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 11-16 градусов, днем поднимется до 25-30 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается сухая и солнечная погода. Синоптики уточнили прогноз погоды.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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