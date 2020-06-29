Погода в Днепре: синоптики дали прогноз на 29 июня
Погода в Днепре. profile.ru
В понедельник, 29 июня, в Днепре ожидается переменная облачность.
Днем, возможно, пройдет дождь, но ближе к вечеру он прекратится. Порывы ветра могут достигать 15-24 метров в секунду, сообщает Синоптик.
Столбик градусника будет колебаться от +20 до +27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 58-80%. Рассвет наступит в 04:39, закат ожидается в 20:47.
Скриншот Синоптик
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в начале недели в разных регионах Украины ожидаются грозовые дожди. В то же время Север и Центр окажутся в преимущественно сухом атмосферном участке.
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