Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 26 ноября

В Днепре в понедельник, 26 ноября, ожидается солнечная и морозная погода.
В городе и на территории области осадков не прогнозируется, сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2... -4 градусов мороза, а днем – +1... +3 градусов тепла.
Погода в Днепре
Подробности
Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.
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