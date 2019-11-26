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26 ноября • обновлено в 07:52
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Карина Бондаренко

Погода в Днепре: появился свежий прогноз на 26 ноября

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В Днепре в понедельник, 26 ноября, ожидается солнечная и морозная погода.

В городе и на территории области осадков не прогнозируется, сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

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Синоптики прогнозируют юго-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -2... -4 градусов мороза, а днем – +1... +3 градусов тепла.

Погода в Днепре

Погода в Днепре

Подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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