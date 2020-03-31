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31 марта • обновлено в 08:54
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Алина Рашевская

Погода в Днепре: появился прогноз на 31 марта

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Во вторник, 31 марта, в Днепре будет стоять пасмурная погода.

Утреннее небольшое прояснение продлится совсем недолго. Осадков в этот день не предвидится, сообщает Синоптик.

Столбик градусника будет колебаться от +1 до +8 градусов по Цельсию. Влажность воздуха составит 29-73%. Рассвет наступит в 06:06, закат ожидается в 19:11.

Скриншот

Скриншот

Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине в апреле ожидается теплая погода до +24 градусов. Осадки ожидаются больше в первой половине месяца.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
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