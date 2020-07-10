Погода в Днепре: появился прогноз на 10 июля
Прогноз погоды в Днепре. aroundpet.ru
В пятницу, 10 июля, в Днепре ожидается солнечная и теплая погода.
Как сообщает Укргидрометцентр, осадков в этот день не предвидится.
Температура воздуха +27 +29 градусов днем, ночью похолодает до +13 +15 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.
Прогноз погоды в Украине
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре с 9 по 11 июля объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях. Уровень опасности 1 – желтый.
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