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Погода в Днепре: появился прогноз на 10 июля

София Ковнир
Жизнь города
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Погода в Днепре: появился прогноз на 10 июля

Прогноз погоды в Днепре. aroundpet.ru

В пятницу, 10 июля, в Днепре ожидается солнечная и теплая погода.

Как сообщает Укргидрометцентр, осадков в этот день не предвидится.

Температура воздуха +27 +29 градусов днем, ночью похолодает до +13 +15 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре с 9 по 11 июля объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях. Уровень опасности 1 – желтый.

УкраинаДнепрПрогноз погодыпогода
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