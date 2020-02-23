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23 февраля • обновлено в 18:41
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Игорь Кравченко

Поднимали на уши Аргентину: жена мэра Днепра покорила вершину Анд. Фото

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Мэр Днепра Борис Филатов похвастался женой, которой удалось покорить самую высокую гору Южной Америки - Аконкагуа.

Марина Филатова не выходила на связь в течение почти неделю, и это сильно его волновало. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Кто ещё не знает, Марина, моя жена, таки взяла Аконкагуа. Высочайшую вершину Южной Америки. Семитысячник. При шквальном пронизывающем ветре и минус 20 мороза, кислородном голодании и почти семи сутках без связи", - написал Борис Филатов и опубликовал фото своей жены.

Марина Филатова в горах Южной Америки

Марина Филатова в горах Южной Америки

Telegram/Борис Филатов

В тоже время на своей странице в Facebook Борис Филатов сообщил, что некоторые люди "начали поднимать на уши Аргентину" из-за того, что жена долгое время не выходила на связь.

"Я благодарен сотням людей, знакомых и незнакомых, переживавших вместе со мной. Сафронов Юрий и Роксолана Гнатюк, начавшие поднимать на уши Аргентину - теперь я ваш должник", - добавил мэр Днепра.

Ранее OBOZREVATEL писал, что мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что его жена пошла в горы на вершину Аконкагуа и шесть суток не выходила на связь. В предыдущей группе, которая штурмовала эту вершину, девочке катящийся камень оторвал ногу и ее не успели спасти.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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