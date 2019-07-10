Под Днепром выплатят немалую компенсацию пострадавшим от урагана: как получить деньги

В Кривом Роге Днепропетровской области пострадавшим от последствий урагана выплатят материальную помощь.
Уже 10 июля 17 жителей города получат от 500 до 10 тыс. гривень, сообщили в пресс-службе исполкома городского совета.
Всего 39 тысяч гривень получат жители Долгинцевского и Ингулецкого районов.
Как отметили, на этой неделе материальную помощь получат 26 семей.
Материальная помощь
Zp.gov.ua
Члены районных комиссий собирают заявления потерпевших. На сегодняшний день специалисты Управления труда и социальной защиты Центрально-Городского и Саксаганского районов приняли по 13 заявлений от граждан на получение материальной помощи.
Более подробную информацию о выделении материальной помощи можно получить по телефонам:
Терновский райисполком 097-035-10-10;
Покровский райисполком 0564-94-74-63;
Саксаганский райисполком 067-501-28-10;
Долгинцевский райисполком 096-880-10-10;
Металлургический райисполком 096-174-10-10;
Центрально-Городской райисполком 068-970-56-97;
Ингулецкий райисполком 098-021-10-10.
Как сообщал OBOZREVATEL, как живет Кривой Рог спустя неделю после урагана.
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