Пели гимн и сожгли белый флаг: в Днепре протестовали против капитуляции

Под зданием Днепропетровской областной государственной администрации в Днепре прошла акция протеста против подписания Украиной так называемой "формулы Штайнмайера".

Акция "Остановим капитуляцию" началась в 12:00 воскресенья, 6 октября, одновременно с аналогичными акциями в других городах Украины, передает OBOZREVATEL.

В Днепре прошла акция протеста "Остановим капитуляцию" 49000.com.ua

Возле здания облгосадминистрации собрались около 300 людей, которые решили публично выразить свое несогласие с действиями властей в вопросе разрешения конфликта на Донбассе.

Среди присутствовавших были участники боевых действий на Донбассе, волонтеры, общественные активисты и небезразличные горожане.

Участники исполнили гимн и выслушали всех, кто захотел выступить и объяснить свою позицию относительно происходящего в стране.

Выступившие высказались против "формулы Штайнмайера", призвали власть и чиновников не предавать национальные интересы.

Кроме того, во время митинга активисты публично сожгли белый флаг как символ капитуляции.

Они отметили, что настроены протестовать и дальше, если власть своими действиями будет демонстрировать намерение поступиться национальными интересами.

Акция протеста прошла мирно и без происшествий.

Также подобна акция прошла в Кривом Роге на площади Горького.

Под зданием ОДА собрались несколько сотен человек 49000.com.ua

Митингующие выступали против сдачи национальных интересов 49000.com.ua

В знак протеста против капитуляции активисты сожгли белый флаг 49000.com.ua

Днепряне выступили против подписания "формулы Штайнмайера" 49000.com.ua

Акция протеста в Кривом Роге Первый криворожский

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