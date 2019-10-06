Пели гимн и сожгли белый флаг: в Днепре протестовали против капитуляции

Под зданием Днепропетровской областной государственной администрации в Днепре прошла акция протеста против подписания Украиной так называемой "формулы Штайнмайера".
Акция "Остановим капитуляцию" началась в 12:00 воскресенья, 6 октября, одновременно с аналогичными акциями в других городах Украины, передает OBOZREVATEL.
В Днепре прошла акция протеста "Остановим капитуляцию"
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Возле здания облгосадминистрации собрались около 300 людей, которые решили публично выразить свое несогласие с действиями властей в вопросе разрешения конфликта на Донбассе.
Среди присутствовавших были участники боевых действий на Донбассе, волонтеры, общественные активисты и небезразличные горожане.
Участники исполнили гимн и выслушали всех, кто захотел выступить и объяснить свою позицию относительно происходящего в стране.
Выступившие высказались против "формулы Штайнмайера", призвали власть и чиновников не предавать национальные интересы.
Кроме того, во время митинга активисты публично сожгли белый флаг как символ капитуляции.
Они отметили, что настроены протестовать и дальше, если власть своими действиями будет демонстрировать намерение поступиться национальными интересами.
Акция протеста прошла мирно и без происшествий.
Также подобна акция прошла в Кривом Роге на площади Горького.
Под зданием ОДА собрались несколько сотен человек
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Митингующие выступали против сдачи национальных интересов
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В знак протеста против капитуляции активисты сожгли белый флаг
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Днепряне выступили против подписания "формулы Штайнмайера"
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Акция протеста в Кривом Роге
Первый криворожский
Как сообщал OBOZREVATEL:
реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
РосСМИ распространили информацию о том, что украинская делегация якобы, как и другие участники переговоров в Минске, подписала нашумевший план по Донбассу – "формулу Штайнмайера".
После этого президент Украины Владимир Зеленский провел срочный брифинг, на котором сообщил, что Украина согласовала, но не подписала "формулу". Он пообещал, что "капитуляции не будет".
1 и 2 октября недовольные подписанием "плана Штайнмайера" украинцы вышли на акции протеста под здание Офиса президента и на Майдан Независимости.
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