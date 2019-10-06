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6 октября • обновлено в 16:42
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Пели гимн и сожгли белый флаг: в Днепре протестовали против капитуляции

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Под зданием Днепропетровской областной государственной администрации в Днепре прошла акция протеста против подписания Украиной так называемой "формулы Штайнмайера".

Акция "Остановим капитуляцию" началась в 12:00 воскресенья, 6 октября, одновременно с аналогичными акциями в других городах Украины, передает OBOZREVATEL.

В Днепре прошла акция протеста

В Днепре прошла акция протеста "Остановим капитуляцию"

49000.com.ua

Возле здания облгосадминистрации собрались около 300 людей, которые решили публично выразить свое несогласие с действиями властей в вопросе разрешения конфликта на Донбассе.

Среди присутствовавших были участники боевых действий на Донбассе, волонтеры, общественные активисты и небезразличные горожане.

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Участники исполнили гимн и выслушали всех, кто захотел выступить и объяснить свою позицию относительно происходящего в стране.

Выступившие высказались против "формулы Штайнмайера", призвали власть и чиновников не предавать национальные интересы.

Кроме того, во время митинга активисты публично сожгли белый флаг как символ капитуляции.

Они отметили, что настроены протестовать и дальше, если власть своими действиями будет демонстрировать намерение поступиться национальными интересами.

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Акция протеста прошла мирно и без происшествий.

Также подобна акция прошла в Кривом Роге на площади Горького.

Под зданием ОДА собрались несколько сотен человек

Под зданием ОДА собрались несколько сотен человек

49000.com.ua

Митингующие выступали против сдачи национальных интересов

Митингующие выступали против сдачи национальных интересов

49000.com.ua

В знак протеста против капитуляции активисты сожгли белый флаг

В знак протеста против капитуляции активисты сожгли белый флаг

49000.com.ua

Днепряне выступили против подписания

Днепряне выступили против подписания "формулы Штайнмайера"

49000.com.ua

Акция протеста в Кривом Роге

Акция протеста в Кривом Роге

Первый криворожский

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Днепр
Тег
Формула Штайнмайера
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