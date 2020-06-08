"Одиннадцать подруг": в Днепре на Троицу родилось рекордное количество девочек

В родильном отделении перинатального центра 9 городской больницы Днепра произошло настоящее чудо.

В день Святой Троицы родилось подряд 11 малышек. Об этом сообщили сотрудники родильного отделения 9 больницы на своей странице в Facebook.

Новорожденный ребенок www.geralove.com/

Как стало известно, ранее на Старый Новый год в отделении родилось подряд 11 мальчиков. Тогда их прозвали "Футбольной командой".

"И вот наступило лето, а у нас накануне и на Троицу девчонки взяли реванш. На этот раз одиннадцать девочек подряд! Предлагаем придумать название для очередного чуда, которое произошло в стенах роддома 9 больницы Днепра. Наш вариант – "Одиннадцать подруг". Сделать общее фото не позволяют правила карантина, но мы с оптимизмом смотрим в будущее!", – рассказали сотрудники роддома на странице в Facebook.

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