Одевайтесь теплее: прогноз погоды в Днепре на 10 и 11 июля

В среду и четверг в Днепре синоптики прогнозируют снижение температуры. Возможны дожди с грозами.

10 и 11 июля в Днепре будет прохладно. Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

В Днепр вернутся дожди с грозами KRIVBASS.CITY

В среду, 10 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность без значительных осадков. Температура воздуха ночью от +10 до +13 градусов, днем от +21 до +23.

11 июля, в четверг, обещают дожди с грозами. Температура ночью опустится до +10 +13 градусов. Днем прогнозируется от +21 +24 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что погода в Украине на протяжении первых месяцев лета будет жаркой и довольно дождливой. Появился детальный прогноз погоды на лето в Украине

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