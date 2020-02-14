Нужен ли зонт: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре на 14 февраля

В пятницу, 14 февраля, в Днепре будет стоять облачная погода.

Осадков в этот день не ожидается. Также в городе значительно потеплеет, сообщает Синоптик.

Столбик градусника на протяжении дня будет колебаться от -4 до +2 градусов по Цельсию. Из-за сырости температура воздуха будет ощущаться несколько ниже, чем реальные показатели: от -8 до -1. Влажность воздуха составит 81-90%.

День обещает быть облачным. Осадков не предвидится. Рассвет наступит в 6:47, закат ожидается в 17:00.

Скриншот Синоптик

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что синоптик предупредил о теплой погоде до конца месяца. Метеорологические показатели указывают на то, что до конца февраля ситуация с погодой в Европе существенно не изменится.

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