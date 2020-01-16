Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 17 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.
Отключение связано с ремонтными работами и техническим обслуживанием, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:
Отключение света
Одесская жизнь
Амур-Нижнеднепровский район:
ул. Почтовая, 112 — 144, 135 — 146;
ул. Соревнования, 112 — 194, 113 — 153;
ул. Майская, 121;
ул. Данила Заболотного, 2 — 34, 1 — 25;
ул. Урожайная, 2 — 30, 3 — 23;
ул. Кумача, 4 — 30, 1 — 29;
ул. Малиновского, 96;
ул. Саранская, 4;
ул. Приднепровская,1, 3, 5;
пер. Бахчисарайский, 2;
пер. Тульчинский, 3.
Шевченковский район:
ул. Шевченко, 59;
ул. Сечовых Стрельцов, 4а, 4, 8;
ул. Святослава Храброго, 26;
пр. Яворницкого, 45, 45а, 45б;
ул. Шевченко, 16, 18а, 18б, 22, 51, 33 — 47.
Соборный район:
Монастирский остров, 16т.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 15 января, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб 24-летний Алексей Василевский. Погибший был родом из города Каменское Днепропетровской области.
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