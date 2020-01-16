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16 января • обновлено в 17:40
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Карина Бондаренко

Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

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В пятницу, 17 января, в нескольких районах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с ремонтными работами и техническим обслуживанием, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Свет отключат с 9:00 до 17:00 по таким адресам:

Отключение света

Отключение света

Одесская жизнь

Амур-Нижнеднепровский район:

  • ул. Почтовая, 112 — 144, 135 — 146;

  • ул. Соревнования, 112 — 194, 113 — 153;

  • ул. Майская, 121;

  • ул. Данила Заболотного, 2 — 34, 1 — 25;

  • ул. Урожайная, 2 — 30, 3 — 23;

  • ул. Кумача, 4 — 30, 1 — 29;

  • ул. Малиновского, 96;

  • ул. Саранская, 4;

  • ул. Приднепровская,1, 3, 5;

  • пер. Бахчисарайский, 2;

  • пер. Тульчинский, 3.

Шевченковский район:

  • ул. Шевченко, 59;

  • ул. Сечовых Стрельцов, 4а, 4, 8;

  • ул. Святослава Храброго, 26;

  • пр. Яворницкого, 45, 45а, 45б;

  • ул. Шевченко, 16, 18а, 18б, 22, 51, 33 — 47.

Соборный район:

Монастирский остров, 16т.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 15 января, на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб 24-летний Алексей Василевский. Погибший был родом из города Каменское Днепропетровской области.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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