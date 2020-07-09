Несколько районов Днепра останутся без света: адреса

В пятницу, 10 июля, на нескольких улицах Днепра не будет электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных и технических работ, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

ул. Фурманова, 7,9,13/15;

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Артюшенко, 78-84,106;

ул. Бокова, 1,7,9;

ул. Крюковская, 1-45,2-24;

ул. Михайловская, 75-99,78-102;

ул. Отечественная, 15-47,2-8;

ул. Таганрожская, 1-33,2-44;

ул. Боевая, 2-18;

ул. Варваровская, 1,9,13-21;

ул. Новочеркасская, 3-63,2-64;

ул. Поленова, 1-59,2-60;

ул. Гагринська, 8-38,27-71;

пер. Солончаковый, 1-15,1-19;

ул. Гринченко, 109-117.

Новокодакский район:

ул. Каменская, 22, 24;

ул. Воссоединения, 25;

ул. Коксовая, 12, 19;

пер. Черкасский, 1-21, 15, 15б, 45, 49, 57-95, 145-159, 181, 193, 16а, 16-20, 28-40, 164-186, 212, 214;

ул. Черкасская, 1-101, 2-22, 66-90.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре с 9 по 11 июля объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях. Уровень опасности 1 – желтый.