Назначен новый глава Днепропетровской области: что о нем известно

Кабинет Министров Украины назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба КМУ, проект указа президента успешно поддержали.

Так, КМУ поддержал выдвинутую кандидатуру Бондаренко Александра Викторовича и назначил его председателем Днепропетровской областной государственной администрации.

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Что о нем известно

Александр Бондаренко - зарегистрирован в Харькове, но живет и имеет бизнес в Киеве. Он является членом общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской Академии" и одним из учредителей молодежной общественной организации "Асоціація "Іст Вест Бізнес". Кроме этого, новый глава является директором крупных компаний:

ООО "Лок Сток", которая занимается торговлей химической продукцией;

ООО "Сталі Бізнес Системи", которая оказывает консультационные услуги в сфере компьютерных технологий;

ООО "Бі енд Бі Фудз" - торговая компания;

ООО "Філд Маркетинг".

Решение КМУ

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов и 6 региональных начальников СБУ.

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