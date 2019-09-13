Назначен новый глава Днепропетровской области: что о нем известно

Кабинет Министров Украины назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации.
Как сообщает пресс-служба КМУ, проект указа президента успешно поддержали.
Так, КМУ поддержал выдвинутую кандидатуру Бондаренко Александра Викторовича и назначил его председателем Днепропетровской областной государственной администрации.
Днепр ОГА
UA: ДНІПРО - Суспільне мовлення
Что о нем известно
Александр Бондаренко - зарегистрирован в Харькове, но живет и имеет бизнес в Киеве. Он является членом общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской Академии" и одним из учредителей молодежной общественной организации "Асоціація "Іст Вест Бізнес". Кроме этого, новый глава является директором крупных компаний:
ООО "Лок Сток", которая занимается торговлей химической продукцией;
ООО "Сталі Бізнес Системи", которая оказывает консультационные услуги в сфере компьютерных технологий;
ООО "Бі енд Бі Фудз" - торговая компания;
ООО "Філд Маркетинг".
Решение КМУ
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский уволил 15 губернаторов и 6 региональных начальников СБУ.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!