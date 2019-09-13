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13 сентября • обновлено в 11:39
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Назначен новый глава Днепропетровской области: что о нем известно

1.2т Читать материал на украинском

Кабинет Министров Украины назначил нового главу Днепропетровской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба КМУ, проект указа президента успешно поддержали.

Так, КМУ поддержал выдвинутую кандидатуру Бондаренко Александра Викторовича и назначил его председателем Днепропетровской областной государственной администрации.

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Что о нем известно

Александр Бондаренко - зарегистрирован в Харькове, но живет и имеет бизнес в Киеве. Он является членом общественной организации "Ассоциация выпускников Киево-Могилянской Академии" и одним из учредителей молодежной общественной организации "Асоціація "Іст Вест Бізнес". Кроме этого, новый глава является директором крупных компаний:

  • ООО "Лок Сток", которая занимается торговлей химической продукцией;

  • ООО "Сталі Бізнес Системи", которая оказывает консультационные услуги в сфере компьютерных технологий;

  • ООО "Бі енд Бі Фудз" - торговая компания;

  • ООО "Філд Маркетинг".

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Украина Днепр
Теги
Кабинет министров Украины губернатор
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