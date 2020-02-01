На Днепропетровщине за месяц "накрыли" более 300 нелегальных казино. Фото

За январь на территории Днепропетровской области правоохранители нашли и закрыли порядка 300 игорных клубов и нелегальных казино.

После проведенных обысков были изъяты больше 3 тысяч единиц игрового оборудования и больше 180 тысяч гривен наличных. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Кроме этого, под суд попала 34-летняя жительница Кривого Рога, которая организовала игорный бизнес и получала нелегальный доход. Свои залы женщина маскировала под букмекерские конторы.

Внутри одного из залов правоохранители нашли 47 компьютеров с игровыми программами и больше 170 тысяч гривен наличных.

На данный момент проходит судебное рассмотрение дела.

Полицейские изъяли более 3 тысяч игровых автоматов Пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры

Ранее OBOZREVATEL писал, что житель Днепропетровщины организовал масштабное онлайн-казино. Его задержала полиция.

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