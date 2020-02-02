На Днепропетровщине провели автопробег к 5 годовщине гибели Кузьмы Скрябина. Фото

В воскресенье, 2 февраля, под Кривым Рогом Днепропетровской области прошел пятый ежегодный памятный автопробег посвященный Кузьме Скрябину.

Участники автопробега собрались в Кривом Роге возле ТРК Виктория Плаза в 11:00. Об этом сообщил Первый Городской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

После все прибывшие организованной колонной отправились к месту гибели музыканта возле села Лозоватка. Автопробег собрал около 50 машин и 200 человек.

Участники почтили память артиста возле памятника на месте аварии - зажгли лампадки, а священник провел панихиду. Следующий автопробег запланирован в день рождения артиста - 18 августа.

Автопробег посвященный Кузьме Скрябину Первый Городской

Автоколонна отправилась к месту гибели музыканта Первый Городской

Автоколонна отправилась к месту гибели музыканта Первый Городской

Напомним, 2 февраля - день, когда в автокатастрофе под Кривым Рогом погиб известный украинский музыкант Андрей Кузьменко, который выступал под псевдонимом Кузьма Скрябин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как живет семья Андрея Кузьменко спустя пять лет его гибели. У Кузьмы остались жена Светлана Бабийчук и единственная дочь Мария-Барбара Кузьменко.

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