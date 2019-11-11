На Днепропетровщине пропал подросток: фото и приметы

В Калиновке Солонянского района Днепропетровской области пропал несовершеннолетний Карим Карпик.

Парня ищут с 9 ноября, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Пропавший Карим Карпик Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"9 ноября около 17:00 несовершеннолетний Карим Карпик – житель с. Калиновка Солонянского района Днепропетровской области, ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", – сказано в сообщении.

Подростку на вид 15-16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, лица овальное, смуглое, глаза карие.

Пропавший был одет в синюю куртку, черные джинсы, серый свитер, белую спортивную кофту, черные ботинки, черную шапку с рисунком в виде голубых пятен.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения парня, сообщить по телефону (098) 218 ​​13 27 или на спецлинию "102".

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре вечером 10 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого на остановке обнаружили нетрезвую женщину, которая уснула на плече у своего ребенка. Напуганного и озябшего малыша спасали неравнодушные горожане.

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