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11 ноября • обновлено в 12:42
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На Днепропетровщине пропал подросток: фото и приметы

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В Калиновке Солонянского района Днепропетровской области пропал несовершеннолетний Карим Карпик.

Парня ищут с 9 ноября, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Пропавший Карим Карпик

Пропавший Карим Карпик

Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"9 ноября около 17:00 несовершеннолетний Карим Карпик – житель с. Калиновка Солонянского района Днепропетровской области, ушел из дома и до настоящего времени не вернулся", – сказано в сообщении.

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Подростку на вид 15-16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, лица овальное, смуглое, глаза карие.

Пропавший был одет в синюю куртку, черные джинсы, серый свитер, белую спортивную кофту, черные ботинки, черную шапку с рисунком в виде голубых пятен.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения парня, сообщить по телефону (098) 218 ​​13 27 или на спецлинию "102".

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре вечером 10 ноября на проспекте Богдана Хмельницкого на остановке обнаружили нетрезвую женщину, которая уснула на плече у своего ребенка. Напуганного и озябшего малыша спасали неравнодушные горожане.

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Место
Украина Днепр
Тег
пропал человек
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