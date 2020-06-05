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5 июня • обновлено в 12:48
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Алина Рашевская
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На Днепропетровщине обнаружили новые случаи коронавируса: свежая статистика

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За последние сутки в Днепропетровской области обнаружили три новых случая коронавирусной инфекции.

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Наличие COVID-19 подтвердили у двух жителей Днепра и одного пациента из Кривого Рога, сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составляет 960. Победить болезнь смогли 397 человек.

Коронавирус на Днепропетровщине

Коронавирус на Днепропетровщине

Известия

Летальных случаев за сутки не зарегистрировано. Всего их 21.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Бразилия обогнала Италию по количеству смертей от COVID-19 – там умерло уже больше 34 тыс. человек. Теперь страна занимает второе место в мировом антирейтинге после США, где скончалось более 110 тыс.

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Автор
Алина Рашевская
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

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