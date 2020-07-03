На Днепропетровщине медики бросили на улице больного мужчину. Фото

В городе Никополь Днепропетровской области медики скорой помощи отказали в лечении и госпитализации пожилому мужчине с переломом бедра.

На тот момент он уже несколько дней жил под деревом неподалеку от магазина. Медработники приняли его за бездомного и не забрали в больницу, так как больной не имеет денег и не сможет оплатить свое пребывание в ней, сообщили в Facebook-группе "Типичный Никополь".

Поступок медиков возмутил местных жителей, которые всячески пытались помочь больному человеку. По их словам, мужчине около 60 лет, он хорошо рисует. Сам же мужчина позже признался, что имеет дом, однако не может туда добраться – его костыли украли хулиганы, а без них он не может передвигаться.

В Никополе медики бросили на улице больного мужчину Facebook/"Типичный Никополь"

Скриншот Facebook/"Типичный Никополь"

Неравнодушные горожане позаботились, чтобы у мужчины была вода и еда. На данный момент ему ищут убежище и добиваются оказания медицинской помощи.

Скриншот Facebook/"Типичный Никополь"

Скриншот Facebook/"Типичный Никополь"

Скриншот Facebook/"Типичный Никополь"

Скриншот Facebook/"Типичный Никополь"

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