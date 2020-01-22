На Днепропетровщине ищут пропавшего подростка: фото и приметы

В Днепре и области разыскивают пропавшего без вести 16-летнего Александра Стародубцева.

Парень ушел из дома 17 января и больше не выходил на связь с родными. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

На Днепропетровщине ищут пропавшего подростка NewsOne

Особые приметы: возраст 16-17 лет, короткие светлые волосы, рост 175 сантиметров, спортивного телосложения, голубые глаза и шрам на левой щеке.

Был одет в светлую куртку болотного цвета, камуфляжные штаны, черные берцы, шапку темного цвета. При себе имел черную сумку с зелеными вставками и мобильный телефон.

На Днепропетровщине разыскивают подростка ГУ НП в Днепропетровской области

Если вы имеете какую-либо информацию о местонахождении Александра, обращайтесь на горячую линию 102 или местные отделения полиции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 20 января в результате лобового столкновения трех автомобилей погибли двое людей, еще двое пострадали. ДТП с Opel Omega, Daewoo Lanos и Zaz Sens произошло около 19:00 на улице Маршала Малиновского. Водитель и пассажирка Opel погибли на месте, их тела пришлось вырезать спасателям из разбитого авто.

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