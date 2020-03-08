В Днепре по случаю 8 Марта женщинам на улицах дарили цветы. Акцию начали в позапрошлом году по инициативе городского головы Бориса Филатова. Палатки с цветами и открытками установили в разных районах. Всего для днипрянок подготовили 8 тысяч букетов тюльпанов.

"Хорошая традиция сложилась в городе – 8 марта поздравлять женщин прямо на улицах. Мы дарим им красивые букеты от мэра, а они нам – волшебные улыбки. Приветствуя девушек, женщин, желаем им расцветать, как цветок весной, и оставаться всегда улыбающимися!", – рассказал один из координаторов акции Даниил Кутаев.

Днипрянка Людмила Глебова гуляла в сквере Героев, когда ей подарили цветы: "Очень хорошо, что наших женщин приветствуют так уже не первый год. Особенно приятно, если не ожидаешь этого. Вежливые ребята подарили красивые тюльпаны. Это прекрасно. А вообще много хороших дел от нашего мэра, в том числе Университет третьего возраста, лагерь "Гордость Днепра", которые я охотно посещаю".

Кристина Литвиненко в этот праздничный день тоже гуляла со своей семьей в сквере: "В восторге от такого милого сюрприза. Искренне благодарна за весеннее поздравление. Цветы замечательные".

На одной из локаций возле палатки выстроилась очередь. Все женщины, кто получил цветочные поздравления от мэра, убеждены: такой сюрприз несомненно еще больше поднимает настроение весеннего, праздничного, солнечный день.

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

На улицах Днепра дарили цветы

"Подарили красивые цветы – тепло на душе и сердце стало. Такое внимание – уместно и приятно", – говорит Любовь Сезьомина.

А вот Людмилу цветочное поздравление растрогало до слез.

"Это искренность, забота – словом, приятно получить цветы от городского головы, но и поздравительную открытку с теплыми словами этого дня, просто гуляя по улице", – отметила женщина.

Как OBOZREVATEL, в субботу, 7 марта, в Днепре в историческом музее имени Дмитрия Яворницкого открылась выставка "Квантовый скачок", посвященная украинскому поэту Тарасу Шевченко.

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