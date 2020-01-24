"Мы работаем до пяти!" Под Днепром наркоманы напали на женщину в туалете

В Павлограде Днепропетровской области на работницу общественного туалета напали наркоманы.

Так, неизвестные кололись прямо в кабинке общественного туалета, сообщила дочь потерпевшей Людмила Калинина в Facebook.

Под Днепром наркоманы напали на женщину в туалете

"Очень злая! Моей маме практически 70 лет! Но реалии жизни таковы, что она вынуждена работать. И мне не стыдно признаться, что она работает в общественном туалете города уборщицей! Вчера на мою мать напали на рабочем месте наркоманы, коловшиеся прямо в кабинке!", – написала Людмила в Facebook.

По словам Людмилы, ее маму хватали за горло и тянули внутрь. Женщину спасли сторож и девушки, работающие рядом. В момент, когда прохожие звонили в полицию, наркоманы сбежали.

Скриншот

За помощью обратились к "Муниципальной варте", но там ответили, что они работают только до 17:00:

"Скажите мне, пожалуйста, центр города! Где можно получить защиту?! Зачем в таком случае работа общественного туалета до такого времени, в зимний период, если работники подвергаются нападению! Хорошо говорить и писать в Facebook, как все делается здорово! Да только наркоманы, алкоголики и неадекватные рядом!", – отметила девушка.

Директор КП "Муниципальная варта" Павлоградского городского совета сообщил, что инспекторов мало и поэтому предприятие не может физически работать круглосуточно и охватывать весь город:

"Да, к сожалению, в это время мы уже не работаем. У нас всего девять инспекторов, мы не можем физически работать круглосуточно и охватывать весь город. Вечерние патрули у нас происходят только 1-2 раза в неделю, в основном пятницу-субботу. Также считаю, что охрана парков должна быть круглосуточной", – подчеркнул Сергей Тищенко.

Скриншот

Пользователи сети в ярости от случившегося и высказали свое мнение:

"Отстреливать отморозков!", "Мрази и таких все больше!", "Зачем нам такая муниципальная варта за наши налоги, если она работает до 17:00?!", "Зачем такая варта? Они должны работать ночью, а не днем. Днем мы и сами можем себя защитить", – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Покрове малолетний местный житель напал на пожилую женщину в ее собственном дворе. Злоумышленник вырвал из рук старушки радиоприемник и скрылся в неизвестном направлении.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!