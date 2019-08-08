Мусор в обмен на деньги: в Днепре открыли уникальную станцию приема вторсырья

В Днепре в рамках проекта “Кольорові відра” начала работу первая в городе станция по приему вторсырья.

Все желающие могут не только избавиться от мусора без вреда для окружающей среды, но и заработать деньги для шопинга. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

В Днепре открыли пункт приема вторсырья Заноза

"Благодаря торговой сети компании "Сильпо" в Днепре реализован первый проект, с помощью которого жители города могут сдавать вторсырье. За это им на карточку начисляются баллы, которыми они могут рассчитаться за товары, реализуемые в этой сети. Мы обратились с этой просьбой в компанию "Сильпо", которая успешно воплотила ее в других городах. Планируется создать эти пункты и возле других магазинов", - рассказал заммэра.

В Днепре открыли пункт приема вторсырья Obozrevatel

По словам Лысенко, проект был запущен в качестве эксперимента. Если днепряне пойдут навстречу и поддержат его, в ближайшем будущем компания разместит автоматы по приему пластиковых, стеклянных, жестяных банок по всему городу.

В Днепре открыли пункт приема вторсырья Obozrevatel

Как сообщила представительница общественной организации "Кольорові відра" Светлана Панченко, проект вызвал интерес у многих днепрян, однако активное участие в нем принимают лишь единицы. В среднем за день на станции обслуживают около 10 человек.

В Днепре открыли пункт приема вторсырья Obozrevatel

"На специально оборудованном месте, как у кассиров в "Сильпо", происходит начисление баллов. За 1 кг макулатуры насчитывают 250 баллов, за пластик - 500 баллов, стекло - 150 баллов, металл - 700 баллов. 1 балл - это одна копейка. Пополнение осуществляется на карточку. Раз в квартал эти деньги поступают в качестве бонусов на карту, которые в дальнейшем можно потратить в магазине", - отметила Панченко.

В Днепре открыли пункт приема вторсырья Obozrevatel

Подобные станции установлены также в Киеве и Запорожье. Адрес пункта в Днепре: улица Юрия Кондратюка, 4.

В Днепре открыли пункт приема вторсырья Obozrevatel

В Днепре открыли пункт приема вторсырья Obozrevatel

В Днепре открыли пункт приема вторсырья Obozrevatel

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мопед сбил мужчину на "зебре".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!