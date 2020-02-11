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11 февраля • обновлено в 15:29
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Мокрый снег и метель: в Днепре и области объявили штормовое предупреждение

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Во вторник, 11 февраля, в Днепре и области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра.

В городе объявили "желтый" уровень опасности. Об этом сообщили на сайте Главного управления службы по чрезвычайным ситуациям.

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Днем ожидается мокрый снег, который к вечеру только усилится. Местами метели. На дорогах гололедица. Ветер южный, порывы 25-28 м/с. Температура воздуха по области ночью и днем от 0 до -5. По городу ночью -2-4, днем 0-2 градусов.

Штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение

Ракурс

В среду, 12 февраля, прогнозируют снег с дождем. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Температура ночью от -2 до +3, днем 0-5 градусов.

13 февраля ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. На дорогах гололед. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -6, днем от +1 до +6.

Как сообщал OBOZREVATEL, по Европе пронесся мощный ураган, в результате которого по состоянию на понедельник, 10 февраля, погибли по меньшей мере шесть человек.

Катерина Мацак

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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