Мокрый снег и метель: в Днепре и области объявили штормовое предупреждение

Во вторник, 11 февраля, в Днепре и области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и сильные порывы ветра.

В городе объявили "желтый" уровень опасности. Об этом сообщили на сайте Главного управления службы по чрезвычайным ситуациям.

Днем ожидается мокрый снег, который к вечеру только усилится. Местами метели. На дорогах гололедица. Ветер южный, порывы 25-28 м/с. Температура воздуха по области ночью и днем от 0 до -5. По городу ночью -2-4, днем 0-2 градусов.

Штормовое предупреждение Ракурс

В среду, 12 февраля, прогнозируют снег с дождем. Местами налипание мокрого снега. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Температура ночью от -2 до +3, днем 0-5 градусов.

13 февраля ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится. На дорогах гололед. Ветер западный, 7-12 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -6, днем от +1 до +6.

Как сообщал OBOZREVATEL, по Европе пронесся мощный ураган, в результате которого по состоянию на понедельник, 10 февраля, погибли по меньшей мере шесть человек.

Катерина Мацак

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!